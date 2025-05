Terralago se perfila como el primer desarrollo urbano en México en recibir la certificación LEED for Communities v4.1

Terralago, uno de los desarrollos inmobiliarios más destacados en México, se perfila para ser el primero en obtener la certificación LEED for Communities: Plan and Design v4.1, un reconocimiento internacional creado por el Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC, por sus siglas en inglés: U.S. Green Building Council), que reconoce el diseño integral de comunidades resilientes, sostenibles y socialmente responsables.

Con esta certificación, Terralago no sólo redefine los estándares de urbanización en el país, sino que reafirma su compromiso con la construcción de comunidades que promueven una mejor calidad de vida, gestión de residuos, eficiencia hidráulica, conservación y restauración del medio ambiente y ecosistemas.

Creada en 1989, la certificación LEED reconoce los compromisos adquiridos por Terralago en favor de la sostenibilidad, a través de la incorporación de estrategias y soluciones, entre las que se encuentran: la gestión y reutilización del agua, la reducción de emisiones derivadas del consumo energético, la resiliencia en la planificación y el manejo de proyectos, así como la preservación del medio ambiente.

Para lograr dicho reconocimiento, este conjunto urbano ubicado en Naucalpan cumplió con todos los requisitos de las categorías establecidas por el LEED for Communities: Plan and Design v4.1:

Proceso integrativo: Terralago fomenta el disen~o y la construccio´n de edificaciones sostenibles y planificadas. Sistemas naturales y ecologi´a: promueve la resiliencia y la conservacio´n de recursos naturales. Así, Terralago preservara´ y protegera´ ma´s del 20% del a´rea verde existente y proporcionará/donará tres parques pu´blicos a la comunidad. Adicionalmente, como medidas de mitigacio´n al impacto ambiental, se realizara´n las siguientes actividades: Conservación de especies vegetales y animales .

de . Aumento en el número de especies vegetativas , lo cual ayudará a mejorar el suelo ; previniendo la erosio´n del suelo y favoreciendo la filtración de agua de lluvia a los mantos freáticos , contribuyendo así a la conservación del suelo.

, lo cual ayudará a mejorar el ; previniendo la del suelo y favoreciendo la de de a los , contribuyendo así a la del suelo. Menos impacto hacia la fauna local, mediante el rescate y reubicación de especies en áreas naturales protegidas. Ubicación y uso de tierra: Terralago prioriza el desarrollo de usos mixtos y un alto nivel de conectividad dentro del conjunto mediante la planificación urbana. Energía y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): el conjunto brinda acceso equitativo a la energía eléctrica y fomenta la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado y el equipamiento del conjunto (reduciendo la contaminación lumínica). Eficiencia en agua: el desarrollo prioriza acceso y calidad de agua, así como la planificación y gestión del recurso hídrico, con lo que se logra la “descarga cero” en la operación. Es decir, las aguas residuales serán procesadas en dos plantas de tratamiento, y se reutilizarán para riego de áreas verdes dentro del proyecto, disminuyendo así el consumo de agua potable. Materiales y recursos: se impulsa la gestión y uso de residuos sólidos y orgánicos, lo que genera la reducción de su desvío al relleno sanitario. Durante la construcción se ha priorizado el uso de materiales reciclados. Calidad de vida: el complejo urbano dota a la comunidad de parques públicos y vialidades con infraestructura subterránea, promoviendo así una mejor calidad de vida para la comunidad residente y vecina. Prioridad regional: Terralago realiza esfuerzos en favor de dar solución a las problemáticas regionales desde la etapa previa a su construcción.

De esta manera, el marco de referencia LEED ayuda a las comunidades a planificar y diseñar los mejores lugares del mundo. Los encargados de otorgar esta certificación aseguran que al registrarse en el programa LEED for Communities, se está apostando por una visión sostenible y un futuro resiliente para el mundo de los complejos urbanos de las próximas décadas.

