Taruk: radiografía al nuevo camión eléctrico que pasará por Nayarit

Los nuevos autobuses Taruk operan con una eficiencia de hasta ocho veces más que las unidades convencionales. Su gasto de diésel no es solamente más barato, sino amigable con el medio ambiente, así lo aseguró Roberto Gottfried director de Megaflux, empresa encargada de traer al país este nuevo transporte.

"No emiten emisiones, no daña la salud pública y En tercer lugar tenemos el tema que mitigan el efecto del cambio climático al no producir contaminantes es amigable con el medio ambiente", dijo.

Además de esto, los nuevos vehículos cuentan con menos piezas, lo cual hace que las reparaciones sean menos costosas y mucho más sencilla, ya que no se requiere encontrar componentes que sí se tendrían que conseguir con otras unidades similares.

"Hay menos cosas que se pueden dañar son más confiables cuando se habla de una flota se habla de que tienes muchos más accesibilidades que con una dicen que tienes que cambiar o aplicar diesel y hacer cambios de aceites entre otros aditamentos, eso no existen en los eléctricos" el presidente de Megaflux.

Circularán en varias entidades del país. FOTO: Adonaí Durán.

¿Cómo son las baterías del Taruk, el nuevo autobús de México?

El empresario destacó que en un motor eléctrico tiene dos variantes. Indicó que esta máquina opera con la misma eficiencia desde el año uno hasta los 20 años de haber sido construido.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se mostró abierto al cambio a fin de que estas unidades sean incluidas en las rutas de la entidad.

"Tenemos que reflexionar si seguimos comprando a lo que produce otros escenarios del mundo o lo que producen las empresas mexicanas. Ya llegó el momento en que nosotros cuidemos nuestras empresas".

Navarro Quintero aprovechó para solicitar a la titular de Movilidad en el estado que se exploren las rutas adecuadas las cuales podrían utilizarse este tipo de unidades

"Le pido a la secretaria de movilidad que estemos explorando las rutas que pudiéramos nosotros tener para adquirir estos vehículos 100% mexicanos que reflejan un esfuerzo de coordinación, pero que también van en el entender del avance de ciencia y tecnología y del cuidado de nuestra soberanía" finalizó el gobernador de Nayarit. Esta unidad está construida con manos mexicanas. FOTO: Adonaí Durán

Taruk tiene una batería que carga en dos horas

El vehículo es fabricado por las marcas mexicanas Megaflux y Dina, tiene una capacidad para 60 pasajeros y una autonomía de 380 a 400 kilómetros por carga la cual se hace de manera rápida en dos horas, actualmente el modelo es solo para circulación dentro de una ciudad las distancias que dura la carga.

También su creación es una estrategia para fortalecer la industria nacional de electromovilidad y reducir la dependencia de importaciones ante los aranceles, política internacional errática parte de Donald Trump.