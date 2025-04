"ALERTA PRESIDENCIAL", ¿se puede desactivar este mensaje de la alarma sísmica en los celulares?

Durante el Primer Simulacro Nacional 2025 en México, los usuarios de teléfonos inteligentes recibieron un inusual mensaje que nunca antes se había visto en sus dispositivos: "ALERTA PRESIDENCIAL", decía, pero ¿por qué llegó ese mensaje?, ¿lo puedo desactivar?, aquí te responderemos esas incógnitas.

Recuerda que los simulacros son ejercicios de Protección Civil que nos preparan para las emergencias y el Primer Macrosimulacro de Sismo del 2025 que contó con la participación de ocho millones de personas en la Ciudad de México; la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que la prevención es la mejor manera de evitar desastres y pérdida de vidas; “una ciudad preparada, prevenida es la mejor para enfrentar cualquier situación de riesgo”, afirmó en conferencia de prensa desde las instalaciones del C5.

Primer Simulacro Nacional 2025

La jefa de Gobierno manifestó que la capital es una de las ciudades más organizadas y preparas ante este tipo de siniestros, pues se ubica en una zona con alta actividad sísmica, “la prevención no es una tarea de ocasión, es una responsabilidad diaria”, dijo. Clara Brugada destacó la participación de la ciudadanía, fueron 21 mil 85 inmuebles los participantes; 14 mil 111 establecimientos mercantiles y 6 mil 774 del servicio público. “Nos dice mucho de la participación de la comunidad en la CDMX”, dijo.

En este marco es que la alerta sísmica sonó en los celulares, pero incluso para quienes no tienen instalada la aplicación para que esto suceda. El mensaje, además, decía: "ALERTA PRESIDENCIAL". Sin embargo, esto no tiene nada qué ver con la mandataria Claudia Sheinbaum, ni tiene un tinte político, forma parte de un protocolo internacional.

La organización Prevención Mexicana explicó que: "¡Alerta! ¿Presidencial? No, no tiene nada que ver con politiquería. No lo mando la presidenta, es el sistema oficial de emergencias siguiendo un protocolo internacional", además el nombre de dicho alertamiento proviene del estándar internacional de alertamiento temprano, especialmente del sistema usado en Estados Unidos, llamado Wireless Emergency Alerts (WEA).

"Se trata de una alerta oficial enviada por el Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) o el CENACOM, ante una situación de riesgo para la población", explicó dicha organización. En México, el sistema Cell Broadcast se configuró con base en ese estándar, y por eso aparece esa leyenda, tratándose así de una alerta de emergencia de máximo nivel.

¿Se puede desactivar la ALERTA PRESIDENCIAL, que llega a los celulares?

Debido al protocolo Wireless Emergency Alerts (WEA), las "Presidential Alerts" son las alertas de más alto nivel, que no pueden ser bloqueadas ni desactivadas. Este tipo de alertas están diseñadas para que todos los celulares compatibles las reciban, sin importar si están en silencio o sin datos móviles. Su objetivo es proteger vidas, por eso son obligatorias y deben llegar de forma inmediata a toda la zona a alertar.