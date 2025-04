SEP: ¿Para qué alumnos aplica el primer fin de semana largo de mayo?

Pese a que en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se indica que mayo iniciará con un fin de semana largo en el nivel básico, lo cierto es que no todos los estudiantes podrán disfrutar de estos tres días de descanso consecutivos, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

En el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se indica que mayo será uno de los meses en los que más ocasiones se suspenderán las clases para los alumnos del nivel básico de todo el territorio nacional pues para empezar el jueves 1 de mayo no habrá actividades académicas en ningún plantel del territorio nacional y esto se debe a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y será tan solo un par de días después cuando se origine un fin de semana largo de tres días, el cual, se llevará a cabo durante el sábado 3, domingo 4 y el lunes 5 de mayo, no obstante, se debe considerar que no será aplicable para todos.

La SEP ya tiene listo el calendario escolar para el cierre del curso. Foto: Cuartoscuro

¿Para qué alumnos del nivel básico aplica el primer fin de semana largo de mayo?

El primer fin de semana largo de mayo contemplado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), será aplicable para todos los alumnos de kínder, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y privadas del territorio nacional, excepto para los estudiantes de planteles ubicados dentro del estado de Aguascalientes pues en dicha entidad se realizaron una serie de modificaciones en el calendario escolar para que se retomen las clases el lunes 5 de mayo.

Cabe mencionar que, los alumnos del nivel básico siguen de vacaciones debido a que se retrasó el inicio del periodo de descanso correspondiente a la Semana Santa para que coincidiera con la Feria de San Marcos, es por ello que el regreso a clases en esta entidad será el próximo lunes 5 de mayo, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla.

Los estudiantes de Aguascalientes sí tendrán clases el lunes 5 de mayo. Foto: Cuartoscuro

Así será el cierre del ciclo escolar, según el calendario oficial de la SEP

Luego de las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplado un periodo de dos meses y medio de clases antes de que culmine de manera oficial el ciclo escolar 2024-2025, sin embargo, durante dicho lapso se tiene contemplado suspender las actividades académicas en distintas ocasiones, las cuales, se indican a continuación:

Jueves 1 de mayo por el Día del Trabajo

Lunes 5 de mayo en conmemoración de la Batalla de Puebla (excepto en Aguascalientes)

Jueves 15 de mayo por el Día del Maestro

Viernes 30 de mayo por Consejo Técnico Escolar

Viernes 27 de junio por Consejo Técnico Escolar

Viernes 11 de julio por registro de calificaciones

Para finalizar, se sugiere a los padres de familia y alumnos del nivel básico mantenerse atentos de forma permanente a los anuncios que realice la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de sus canales oficiales pues dicha dependencia está facultada para suspender las clases de manera repentina ante cualquier tipo de eventualidad que pueda comprometer la seguridad de los alumnos.