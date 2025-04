Morena dejará atrás políticas de intrigas: Durazo

En el Consejo Nacional de Morena —que se celebrará el 4 de mayo— se expondrá dejar atrás la política de “la intriga, la del chisme que divide” por una que genere bienestar, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, enfatizó que no se pueden desviar de sus principios fundacionales, además de que son un movimiento de territorio, no de escritorio lo que consolidará al partido.

En breve entrevista antes de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, dijo que los militantes y los que tienen responsabilidades en el sector público deben desempeñarse con los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

—El tema también de la próxima convocatoria para el Consejo del Partido Moreno, ¿cómo va ese tema y también todas las decisiones que se van a tomar ahí?, se le preguntó.

¡Saludos desde Palacio Nacional! Hoy me reuniré con nuestra querida Presidenta @Claudiashein para dar seguimiento a varios temas en beneficio de las y los sonorenses. Les estaré informando. pic.twitter.com/Mtl6Hc13b8 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) April 29, 2025

—Bueno, ya convocamos, desde la semana pasada, están convocados los integrantes, es un evento presencial, tiene una relevancia particular, porque se trata de revisar todos aquellos lineamientos que nos permitan garantizar de mejor manera, no sólo que Morena no se desvíe de sus principios fundacionales, sino que los consolidemos”, acotó.

Durazo Montaño señaló que así tendrán “mayores elementos para garantizar que aquellos que se vinculan a Morena, o quienes tenemos ya una participación en Morena y responsabilidades en el sector público propuestos por Morena, nos desempeñemos invariablemente bajo esos principios, que es no robar, no mentir, no traicionar a la gente”.

Durazo resalta importancia de mantener una política de puertas abiertas

“Más territorio, menos escritorio, trabajar a ras de suelo, dejar atrás la política pequeña, la de la intriga, la del chisme que divide, que confronta, y dedicarnos a hacer una política que genere bienestar. Yo digo que si la política que hacemos no genera un bienestar, no representa un bienestar para la población, no estamos haciendo buena política, y eso es el objetivo”, señaló.

El gobernador de Sonora dijo que con la presidenta Sheinbaum Pardo se presentaría un proyecto para fortalecer la conectividad en el estado.

“Hay otras propuestas complementarias, pero a mí obviamente lo que me interesa es el estado de Sonora. Inmediatamente después tenemos una reunión nuevamente con ella, la secretaria de Gobernación y la titular de Semarnat, para revisar los avances del plan de justicia para Cananea y otros proyectos relacionados con inversiones en el ámbito de la minería”, comentó.

TJM