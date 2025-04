Delfina Gómez pide evitar justicia por propia mano tras linchamiento de presunto ladrón en Jiquipilco

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez pidió un voto de confianza y evitar hacer justicia por propia mano, como sucedió el fin de semana en Jiquipilco, caso por el que, adelantó, ya se inició una investigación y por el momento existe una persona detenida.

El saldo del hecho ocurrido en dicho municipio ubicado en la zona norte, fue de un supuesto delincuente muerto y otra mujer golpeada, luego de que fueron identificado junto a otros dos de haber cometido robo a una casa habitación. Además, por parte de la población hubo otro muerto y herido, quienes intentaron detener a quienes supuestamente cometieron el delito.

En entrevista, la mandataria estatal, Gómez Álvarez, admitió que para su administración preocupa estas reacciones y el asunto fue analizado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el cual califico como lamentable y le darán atención.

Por ello, pidió a la población que pueda ayudar a las autoridades al denunciar los hechos delictivos que alteren y afecten la paz social, como puede ser los robos, asaltos y extorsiones, aunque, admitió, que puedan estar molestos y desesperados, pero ofreció aplicar la ley.

Exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo

FOTO: Gerardo García

“No ayude sí denunciando, que es lo que pedimos, es nuestro primer objetivo, que denuncie la ciudadanía toda situación de alteración o afectación...y que nos den ese voto de confianza”, afirmó.

“Tienen que apoyarnos también dando esa confianza de que aplicamos lo que se tenga que aplicar conforme a la ley ante esas situaciones, porque también no me gustaría que se hiciera esa justicia por propia mano, no es conveniente para todos nosotros.

Detienen a 1 involucrado por caso de Jiquipilco

La titular del Ejecutivo estatal resaltó que a cuatro días de haber ocurrido los hechos, las autoridades de seguridad y justicia ya abrieron una investigación. Asimismo, confirmó que hay un detenido. Aunque, resaltó que de acuerdo con sus datos en dicha demarcación se ha tenido una disminución en los delitos, como es el homicidio doloso.

“Jiquipilco ha mostrado, ha bajado en el índice de lo que se refiere a homicidios, este hecho es lamentable, y tenemos que dar atención como a todos; sí hay un proceso de investigación”, indicó.

Finalmente, anunció que su administración emprenderá acciones para prevenir nuevos episodios de justicia por propia mano, al fortalecer los valores y el respeto. Aunque, también pidió a la población a hacer lo propio y hacer énfasis en la protección de las jóvenes, para evitar hechos delictivos.

EDG