Claudia Sheinbaum asegura que Dos Bocas reanudará su producción pronto

La refinería Dos Bocas, Tabasco, tuvo una suspensión en la producción, pero está por reanudarse, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa matutina, dijo que tendría que investigarse si fue un sabotaje a las instalaciones, pero “no hay nada grave”.

Señaló que la refinería --inaugurada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador-- estaba produciendo 100 mil barriles diarios. Incluso, comprometió que el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, informará del tema. A pregunta expresa sobre un posible sabotaje, la presidenta declaró que “es un tema no así como lo planteas”. Por otro lado, descartó que se haya tratado de un sabotaje.

-"Tiene que investigar, pero no, no es así, de que ahora ya no sirve la refinería y no, no, es algo menor y va, ya estaba, está produciendo prácticamente 100 mil barriles diarios", dijo.