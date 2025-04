“¡Auxilio!”, abuelita es estrangulada por asaltante en su propia vivienda en Azcapotzalco | VIDEO

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento en el que un sujeto estrangula a una abuelita en su propia habitación para posteriormente robarle dinero en efectivo, por lo que la grabación de este atraco ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México han generado una gran indignación.

El video de este indignante atraco fue difundido a través de distintas páginas de denuncia ciudadana, en los cuales se precisa que estos hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la colonia Trabajadores de Hierro en la alcaldía Azcapotzalco y según los datos de la grabación eran alrededor de las 19:00 horas del pasado lunes 28 de abril cuando sucedieron estos hechos.

El delincuente estranguló a la abuelita para robarle dinero en efectivo. Foto: X: Azcapo_Denuncia

Así fue como una abuelita fue estrangulada y asaltada en su propia habitación

En la grabación que circula en redes sociales se puede apreciar que el delincuente implicado en estos hechos habría realizado algunos trabajos de mantenimiento en la vivienda de la adulta mayor, cuya identidad, no fue revelada, no obstante, la abuelita le pide al sujeto que regrese al día siguiente para concluir los trabajos y poder pagarle por sus servicios argumentando que lo que tenía no le alcanzaba ni tenía cambio.

Ante esta situación, el sujeto le insiste a la abuelita que le de dinero, ya que él podía darle cambio, no obstante, la abuelita no cede y le pide que regrese al día siguiente, posteriormente, el delincuente le pide un poco de crema humectante a la abuelita para hacerla ingresar a su habitación y una vez que lo consigue se le abalanza y la derriba contra la cama mientras la estrangula aplicándole una llave conocida como “mataleón”.

Esto pasó en trabajadores del hierro, Azcapotzalco, Han intentado asesinar a una señora de la tercera edad para robarle, esto sucedió ayer 28 de abril, señora presentará denuncia en breve pic.twitter.com/lhHiW4tq3C — DenunciaAzcapotzalco (@Azcapo_Denuncia) April 29, 2025

Una vez que la abuelita estuvo en el piso, el delincuente se pone de pie y se dirige a un ropero y abrió un cajón del que tomó dinero en efectivo para posteriormente huir del lugar pese a que la adulta mayor le suplicaba que no le robara su dinero, una vez que escapó la mujer salió arrastrándose de su habitación debido a que aparentemente estaba desorientada tras haber sido estrangulada.

Según los reportes de las páginas de denuncia ciudadana que difundieron este video, la mujer ya habría interpuesto una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México, sin embargo, todavía no se reporta la detención de alguna persona relacionada con estos hechos, mientras que en plataformas digitales ya se inició una campaña para tratar de identificar al agresor de la abuelita.