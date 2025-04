Alumnos revelan cómo era el campamento militar donde murió el niño Erick: "sin comida y sin suéteres"

El pasado fin de semana se dio a conocer el caso de Erick, un estudiante de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, quien aparentemente habría perdido la vida tras acudir a un campamento en el estado de Morelos. El joven era alumno de la escuela en la Ciudad de México, pero habría acudido a realizar actividades recreativas como parte de los festejos por el Día del Niño. Sin embargo, en el transcurso perdió la vida.

La madre del menor fue quien difundió el caso en redes sociales, acusando a la escuela por presuntamente haberle ocasionado la muerte a su hijo. Según la mujer, el menor habría muerto como consecuencia de una golpiza por parte de dos de sus profesores, hecho que ha sido corroborado por otros de sus compañeros. En este sentido, se hizo viral el testimonio de otro alumno, quien aseguró haber estado en el mismo campamento y haber visto lo que sucedió con Erick.

En entrevista con medios radiofónicos, el presunto estudiante de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc rompió el silencio y aseguró haber sido víctimas de malos tratos por parte de los docentes. El joven, cuyo nombre no fue revelado, dijo tener 12 años y haber ingresado a la institución recientemente para estudiar la educación secundaria. Según su testimonio, él fue testigo de varios abusos por parte del personal educativos, quienes los hacían entrenar con dureza a cambio de darles comida.

Así fue el campamento donde murió Erick

Erik, de 13 años, fue torturado y asesinado en un campamento. Suplicó ayuda. Lo ignoraron. Lo dejaron morir.



No fue accidente. Fue tortura. Fue crimen.



¿Qué esperan @SEP_mx y autoridades @GobiernoMorelos para actuar?

¡Exigimos justicia ya!



Compartan que llegue a todos los… pic.twitter.com/9mw0DlTowa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 28, 2025

"Cuando llegamos nos hicieron construir las casas de campaña y nos empezaron a quitar la comida, nos dijeron que si nos quedábamos con algo, así fuera un chicle, lo íbamos a pagar. Después nos hicieron hacer más ejercicio. A mí, como hable, me pusieron hacer más lagartijas y me dijeron que si volvía hablar me iban a mandar con los arrestados", relató el menor de edad al recordar cómo fue el primer día del campamento donde murió Erick.

Agregó que para el segundo día los profesores les quitaron los suéteres y los obligaron a correr, pese a que eran altas horas de la mañana: "nos dijo que era para ganar el desayuno. Solo era una lata de atún y un litro de agua para cuatro personas y si hablábamos nos las iban a quitar. Algunos compañeros sí se las quitaron y los pusieron hacer ejercicio", recordó el presunto estudiante. De igual manera, subrayó que los docentes los hacían luchar entre ellos mismos.

Estudiante recuerda la muerte de Erick

La escuela donde estudiaba Erick ya está siendo investigada. Foto: @AlessandraRdlv.

Tras ser cuestionado sobre lo que le pasó a Erick, el estudiante contó que él tuvo la oportunidad de ver al ahora fallecido cuando estaba agonizando: "le dije (a otro estudiante) 'míralo, ya se ve muy mal' porque tenía los labios secos, la boca medio negra y los ojos sumidos, muy negros. Cuando estábamos sentados él le dijo a Sebastián (un cadete) que si podía ir con los paramédicos y le dijo que sí. Erick fue con la paramédico y dijo que necesitaba agua, se fueron hacía los baños y le dio toques de agua en la cara".

Finalmente, sobre la muerte de Erick, el estudiante indicó que poco antes de morir su amigo ya no podía caminar: "se le cayeron sus cosas, alguien dijo que 'paso veloz', pero Erick dijo que ya no podía y se cayó. No vi bien quien lo cargo, pero lo arrastraron. No vi quien lo cargo, porque me dijeron que no volteara, solo vi que estaba respirando muy feo y de ahí ya no supe más de Erick", sentenció el alumno en su testimonio.