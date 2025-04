Buscan a Tamara Romero Matehuala, estudiante que desapareció del CCH Naucalpan en Edomex

Los familiares de Tamara Romero Matehuala buscan a la joven de 16 años, quien despareció desde el martes pasado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Naucalpan.

A través de un video difundido en redes sociales, Johana Matehuala, mamá de la estudiante de segundo semestre, pide ayuda a los vecinos de Naucalpan para localizar a su hija, quien asegura asistió a clases en el CCH, pero nunca salió del plantel.

Visiblemente angustiada, la mamá de la joven estudiante muestra la ficha de búsqueda de Tamara.

“Ella se perdió en el CCH Naucalpan, nunca salió de la escuela, yo fui a recogerla y no me dieron información. Lo único que pido es que me ayuden a compartir”.

“Tamiz te quiero mucho, estamos preocupados por ti, te estamos buscando, regresa a casa, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos”, señala Joana en el video.

Emiten ficha de búsqueda de Tamara Romero Matehuala

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Tamara fue vista por última vez en el Bosque de los Remedios, en el municipio de Naucalpan.

Tamara mide 1.55 metros, es de complexión delgada, cara redonda, cabello castaño oscuro a los hombros, y como seña particular tiene una cicatriz en la frente y una cicatriz quirúrgica en la espalda baja.

A través de redes sociales, la comunidad del CCH Naucalpan también está llevando a cabo la búsqueda de la estudiante.