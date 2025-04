Tribunal Electoral podría descalificar a candidatos que tengan algún vínculo delincuencial, asegura Sheinbaum

La posibilidad de descalificar a un candidato, inscrito en la boleta para la elección judicial del 1 de junio, está abierta.

Así lo dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que será la última instancia, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la encargada de tomar la decisión.

“Depende de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formalmente ya están las candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay un caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal.