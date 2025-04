The Life Time Tour llega a Monterrey: lo que cantará Katy Perry en sus conciertos

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, con estos nos referimos a que los conciertos programados en la Arena Monterrey para el próximo 28 y 29 de abril de la cantante estadounidense Katy Perry ya se encuentran a la vuelta de la esquina, mismos, que sin lugar a dudas serán el deleite de miles de fanáticos nuevoleonenses que han esperado con ansías el espectáculo de la interprete.

Los conciertos que se llevarán a cabo dentro de la Arena Monterrey corresponden a la gira The Life Time Tour, con la que Katy Perry se ha presentado en diferentes países, con la intención de que sus fanáticos conozcan un poco más de sus nuevas canciones, pero, sobre todo, puedan cantar todos sus éxitos, lo cuales la catapultaron a la fama mundial.

Desde el anuncio de los conciertos los fans han contado las horas para ver a la cantante. Foto: X Katy Perry (@katyperry)

Por lo anterior, muchos fans se asistirán a los conciertos se pregunta qué canciones interpretará Katy Perry en su visita a tierras nuevoleonenses, además de si existirá algún tipo de sorpresa para los asistentes como una colaboración con algún otro cantante, o una presentación de luces o drones, o cualquier cosa que haga sorprender a todo el público asistente.

Setlist fue presentado en el espacio

Durante su pequeño viaje al espacio, sí, porque viajó al espacio, Katy Perry reveló cuál sería la lista de canciones que interpretaría en lo que resta de la gira The Life Time Tour, setlist que incluye éxitos pasados como canciones nuevas, si todavía no lo conocen, no se preocupen, a continuación, se los dejamos.

Se espera que el show sea uno de los más importantes del año en la entidad. Foto: X Katy Perry (@katyperry)

La lista completa de canciones para los conciertos de Katy Perry en la Arena Monterrey es:

Artificial

Chained To The Rhythm

Teary Eyes

Dark Eyes

WOMAN´S WORLD

California Gurls

Teenage Dream

Hot N Cold

I Kissed A Girl

Nirvana

Crush

I’m His, He´s Mine

Wide Awake

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE (Fan Choice)

All the Love

E.T

Part Of Me

Roar

Daisies

Lifetimes

Firework

¿Quién es Katy Perry?

Katy Perry, cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, es una cantante, compositora y personalidad mediática estadounidense nacida el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California. Comenzó su carrera en la música gospel durante su adolescencia, influenciada por su estricta crianza cristiana. En 2008, alcanzó la fama mundial con su sencillo "I Kissed a Girl", incluido en su segundo álbum, One of the Boys.

La cantante ha tenido varios momentos polémicos a lo largo de su carrera. Foto: X Katy Perry (@katyperry)

Su estilo combina pop con elementos de rock, electrónica y dance, y es conocida por su estética colorida y teatral, así como por videoclips creativos y cargados de simbolismo. Álbumes como Teenage Dream (2010) la consolidaron como una superestrella, con varios sencillos que llegaron al número uno en Billboard, como "Firework", "California Gurls" y "Last Friday Night (T.G.I.F.)".

A lo largo de su carrera, ha vendido millones de discos, recibido numerosos premios y ha participado como jueza en el programa American Idol. También ha sido reconocida por su activismo en temas como los derechos LGBTQ+ y el empoderamiento femenino. Katy Perry no solo es una figura clave en la música pop contemporánea, sino también un ícono de la cultura pop global.