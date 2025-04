Libro de Claudia Sheinbaum se encuentra en etapa final

El libro que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escribió sobre la transición de su administración y la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya se encuentra en edición final, por lo que en los próximos meses se buscará una editorial para su publicación.

La jefa del ejecutivo federal también aprovechó el marco del Día del Libro para revelar que actualmente está leyendo la biografía de Angela Merkel, quien dejó un legado político en Europa.

“Ya llevo un rato, porque la verdad es que a veces no se tiene mucho tiempo, pero la biografía de Angela Merkel, que la publicó hace algunos meses, eso es lo que estoy leyendo. Aunque en muchas cosas no coincidimos con su pensamiento, ella es una mujer más conservadora, de promoción del modelo neoliberal, es una mujer que tuvo un significado muy importante no sólo para Alemania, sino para Europa”, externó.