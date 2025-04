Pide ayuda social el sobreviviente del derrumbe del viejo Hotel Progreso de Tampico

Un sobreviviente del derrumbe del viejo Hotel Progreso, que ocurrió a principios del mes de octubre del año pasado, está pidiendo ayuda social al Ayuntamiento de Tampico, pues está batallando para poder subsistir luego que obtiene pocos ingresos desde ese tiempo a la fecha.

Se trata del sobreviviente del derrumbe del viejo Hotel Progreso, Francisco Hernández Acosta, quien es quiropráctico, sin embargo poco o muy bajo trabajo ha conseguido en la zona de esto que él sabe hacer. Por tal motivo, hace unos días se le acercó a la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya para solicitarle un carrito para poder vender fruta en la Plaza Hijas de Tampico o en otros sectores del Centro Histórico y de esta manera empezar a recuperarse económicamente hablando.

Reveló que será el próximo viernes cuando se tenga que presentar para saber una respuesta, que espera sea satisfactoria a fin de empezar a obtener recursos económicos que le permitan subsistir de manera diaria.

"Yo fui uno de los que pues me salvé, pues como el piso era de madera se vino así abajo, y yo venía para abajo, si yo no me hubiera aventado, a agarrarme, verdad, y yo como juego fútbol, y ya merito me iba (moría), sí porque abajo estaba un transformador; ahorita vivo en el otro lado, de aquel lado del paso de El Humo, estoy rentando, pago 50 pesos diarios, y me vengo acá a sobar, soy quiropráctico, y pues no sale mucho", precisó.

"Por eso quiero que la licenciada pues me dé un carrito, y yo saco crédito, compro mango, coco, todo eso, ya pedí el apoyo, que me presente el viernes, para ponerme a trabajar aquí (en la Plaza Hijas de Tampico), por eso estoy aquí, las sobadas ahorita no pegan", completó.