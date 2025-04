Pensión Bienestar para adultos mayores hace ANUNCIO importante: quiénes NO recibirán los 6,200 pesos de mayo-junio

La Pensión Bienestar está lista para comenzar a depositar el pago del tercer bimestre del año correspondiente al periodo de mayo-junio; sin embargo, hay algunas personas de la tercera edad que no recibirán el depósito debido a una situación especial.

De acuerdo con el programa federal que ya está en la Constitución, lo que garantiza el acceso al apoyo financiero a todas las personas que sean de la tercera edad, para el periodo de mayo a junio estarán disponibles los 6,200 pesos bimestrales a caer en las cuentas de los beneficiarios del Banco del Bienestar.

Aunque todavía no se define la fecha para el inicio de los depósitos bancarios por la víspera el día festivo del jueves 1 de mayo, donde los bancos incluido el del Bienestar no tiene operaciones y se junta con el fin de semana, ya está definido el sector de adultos mayores quienes no recibirán el depósito del pago del tercer bimestre de 2025.

La Pensión Bienestar está dirigida para las personas de la tercera edad que tienen más de 65 años de edad, sin importar que sean personas jubiladas y pensionadas por las empresas donde trabajaron durante toda su vida y cumplieron con los requisitos de ley correspondientes.

La Pensión Bienestar está a punto de dar el pago del bimestre mayo-junio. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué algunos adultos mayores no recibirán la Pensión Bienestar de mayo-junio?

Las personas de la tercera edad que no recibirán el pago de su pensión bienestar se debe a los que tienen como lugar de residencia los estados de Durango y de Veracruz, ya que ante la jornada electoral que tendrán para elegir a nuevos gobernantes, se aplicó la ley de la veda electoral en donde no se deben difundir programas sociales.

En ese sentido, el pago para Durango y Veracruz se adelantó el bimestre anterior, en el cual los adultos mayores beneficiados recibieron 12,400 pesos que correspondieron a los bimestres marzo-abril y mayo-junio; por lo tanto el próximo depósito será para el bimestre julio-agosto.