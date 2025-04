Lánzate al picnic nocturno del Bosque de San Juan de Aragón

Una nueva oportunidad para los amantes de la naturaleza que quieren disfrutar de los parques con los que cuenta la Ciudad de México se abre como un plan para aprovechar el inicio de este fin de semana.

Y es que la Secretaría del Medio Ambiente capitalina anunció la realización de un picnic nocturno, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Bosque de San Juan de Aragón, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este atractivo evento se realizará este 25 de abril, de las 19:00 a las 22:00 horas, y promete ser toda una delicia para quienes quieren disfrutar de estos espacios naturales que fungen como pulmones de la urbe.

En el sitio, además de disfrutar de las instalaciones, podrás adquirir productos del suelo de conservación, todo bajo un marco de música tenue y rodeado por las especies animales y vegetales de la zona.

La cita es este 25 de abril en el Bosque de Aragón. Foto: X / Sedema

¿Qué debo llevar al picnic nocturno?

La dependencia recordó que esta actividad es completamente gratuita, aunque tiene un aforo limitado, por lo que debes procurar llegar a buena hora para tener uno de los mejores lugares.

Además, recomendó llevar un termo con las bebidas no alcohólicas que desees degustar, así como alimentos y una manta para que puedas sentarte con total comodidad en los sitios designados. No olvides llevar una bolsa para no dejar basura en el bosque.