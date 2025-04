Fiscalía de la CDMX continúa investigaciones contra Miguel N, feminicida que perdió la vida en el penal

Las investigaciones en contra de Miguel “N”, presunto feminicida serial de Iztacalco, no terminan con su muerte, así lo aseguró la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján. Durante su informe 100 días al frente de esta institución, la funcionaria señaló que “vamos a avanzar con la búsqueda de la verdad en cada uno de los casos vinculados a este feminicida serial”.

Recordó que previo al fallecimiento de este sujeto tenían en mente la creación de una unidad para la investigación de casos seriales, aunque, dijo “la idea es poder continuar con esta labor”.

“Dejar claro a las víctimas indirectas que si bien se puede dar el sobreseimiento de este caso por la muerte de este sujeto en términos procesales, la investigación no termina aquí. El proceso no termina aquí, ni el proceso de reparación, ni el proceso de búsqueda de la verdad. Vamos a continuar con esta iniciativa de contar con esta unidad específica que logre determinar incluso posibles víctimas adicionales”, puntualizó.

Miguel "N" murió de un traumatismo craneoencefálico

¿Cómo murió Miguel N, el feminicida de Iztacalco?

Reafirmó que la causa de la muerte, de acuerdo a la necropsia, fue consecuencia de “un traumatismo cranoencefálico derivado de la caída de este sujeto, de una altura de dos metros en su celda”.

No obstante, dejó en claro que no puede descartar “que este sujeto hubiera ingerido sustancias que lo llevaran a caer justo de la litera”, y es que dijo “todavía no tenemos los resultados toxicológicos”.

“(Estos últimos) están próximos a salir y nos gustaría no poder dar estos resultados antes a las familias”, puntualizó.

Anunció que el próximo jueves 24 de abril se reunirá con los familiares de las víctimas “para poderles dar los avances de la investigación tanto en relación a la muerte de este sujeto, pero también cuál va a ser el plan a seguir”. Finalmente expresó que ya realizaron entrevistas las personas que estaban con Miguel “N” en la celda, así como a las autoridades presentes.

“No apuntó a que haya sido un homicidio pero tenemos que agotar la investigación en todos los casos y esperar los resultados de los exámenes toxicológicos”, concluyó.

