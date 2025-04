El papa Francisco podría ser enterrado muy alejado de la Capilla Sixtina, afirma Arzobispado de México

En el marco del hecho que ha sacudido al mundo entero y sobre todo a los fieles de la Iglesia Católica, la muerte del papa Francisco ha sido un tema de gran nostalgia, pero también uno de grandes incertidumbres, pues incluso a 20 años del último funeral pontificio tradicional, el mundo católico se encuentra nuevamente ante un momento histórico.

En entrevista con Maca Carriedo en Heraldo Radio, José de Jesús Aguilar, director de Radio y Televisión del Arzobispado de México, destacó el significado profundo del funeral del papa Francisco, señalando que no solo implica una carga simbólica y espiritual del momento, sino también su contexto histórico y tecnológico.

En ese sentido, el funeral del papa Francisco será el primer funeral de un pontífice en funciones en dos décadas, con todo el ceremonial, simbolismo y protocolo que esto conlleva.

Tecnología más presente en un funeral papal

José de Jesús Aguilar, subraya que este acontecimiento está siendo cubierto en una era completamente digital, lo cual implica una inmediatez informativa sin precedentes. “Lo que añade esto es la cobertura, la inmediatez de la información, pero no más allá. La palabra 'cónclave', que significa ‘bajo llave’, sigue teniendo el mismo sentido estricto”, explicó.

Con respecto a la tradición del Cónclave, José de Jesús Aguilar, destacó que todo se mantiene sin cambios. A pesar de la omnipresencia de la tecnología, lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina continúa envuelto en el más absoluto secreto.

“Hay un juramento de parte de los cardenales desde que llegan: no emitir absolutamente ninguna opinión, no tener contacto con nadie fuera del grupo, ni siquiera con sus diócesis o colaboradores. Eso es lo que le da sentido al término ‘cónclave’”, explicó Aguilar.

El funeral ya tiene fecha, conforme a la norma de que debe realizarse entre el cuarto y sexto día tras el fallecimiento. El cónclave, por su parte, comenzará dentro de los próximos 15 a 20 días.

Un entierro que sorprende

Una de las decisiones que ha causado más conversación es el lugar del entierro del Papa Francisco. Según José de Jesús Aguilar, se trata de una elección que refleja la personalidad del pontífice argentino: cercana, sencilla y disruptiva.

El Papa va a quedar enterrado en el Vaticano, pero no en el Vaticano. El Vaticano no es únicamente el pequeño territorio que conocemos en Roma. También incluye varias basílicas mayores, como la de Santa María la Mayor, que aunque está a unos kilómetros de distancia, pertenece al territorio vaticano”, dijo José de Jesús Aguilar.

El que entra como Papa al Cónclave, sale como Cardenal

El interés mundial sobre quién será el próximo Papa ya ha comenzado, aunque para los cardenales, ese momento aún no ha llegado. “Es casi una regla no escrita que los cardenales no están hablando de eso”, compartió Aguilar. “Están concentrados en despedir al Papa Francisco y en los actos protocolarios que se deben cumplir”.

Además lanzó una advertencia basada en experiencia: “El que entra al cónclave como Papa, sale como cardenal”.

En referencia a elecciones pasadas, señaló: “Cuando fue elegido Bergoglio, nadie esperaba que fuera Bergoglio. Cuando fue Ratzinger, nadie pensó que fuera Ratzinger. Son las sorpresas que da el Espíritu Santo”.