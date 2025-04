Tultitlán y Cuautitlán Izcalli bajo el agua, se reportan inundaciones de hasta 1 metro

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado severas inundaciones en los municipios de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, ambos municipios reportan niveles de agua que, en algunos puntos, han superado el metro de altura, generando afectaciones importantes tanto en vialidades principales como en zonas residenciales e industriales.

En redes sociales se viralizaron imágenes de distintas vialidades del Estado de México presentan fuertes inundaciones, de hasta 1 metro de altura, que a su vez han causado corrientes de agua capaces de jalar automóviles que se encuentran en la zona.

En Tultitlán, una de las áreas más afectadas ha sido la avenida López Portillo, a la altura de la Bandera, una de las más transitadas del municipio, lo que ha provocado el cierre parcial de carriles y retrasos importantes en la circulación vehicular. Así como la avenida Recursos Hidráulicos.

Desbordamiento del canal Cartagena

Créditos: Redes Sociales

Por su parte, en Cuautitlán Izcalli, las colonias de Tepojaco y Lomas de Rosario son las más afectadas, de acuerdo con reportes vecinales que se comparten en redes sociales, los niveles de agua que superan el metr de altura. Las autoridades municipales han exhortado a la ciudadanía a evitar transitar por zonas anegadas, mantenerse informados a través de los canales oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse con los servicios de atención local.

???uD83DuDEA8 Algunos vecinos estuvieron en riesgo por la intensa lluvia en Cuautitlán #Izcalli.



Este video, fue tomado en las inmediaciones de Tepojaco y Lomas del Rosario. pic.twitter.com/zGTzjuwbhx — Punto Medio + (@PuntoMedioEdo) April 22, 2025

¿Qué hacer en una inundación?

Si te encuentras en una zona vulnerable, permanece atento a los avisos de Protección Civil y autoridades locales, evita transitar por calles inundadas, ya que el agua puede ocultar hoyos, cables eléctricos o corrientes peligrosas. Si estas en casa y comienza a entrar agua, corta la electricidad desde el interruptor principal y sube tus pertenencias importantes a lugares altos.

Vialidades inundadas en Tutltilán

Créditos: X/@SSEM_VialEdomex

Mantén a la mano una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y medicinas, en caso de evacuación, sigue las rutas designadas y no regreses hasta que las autoridades lo indiquen. Si te encuentras en un vehículo y ves una calle inundada, no intentes cruzarla; busca una ruta alternativa o espera a recibir ayuda.

Ante cualquier emergencia, puedes comunicarte con Protección Civil del Estado de México al número 800 713 4147, disponible las 24 horas.

