Sujeto asesina a dos hermanas en presunto crimen pasional

El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven, precisó que el doble feminicidio que se registró en la comunidad Cruz Obispo del municipio de San Juan Chamula, el pasado viernes tuvo un móvil pasional.

Detalló que las víctimas fueron las hermanas Rosa Valeria, de 18 años, y una menor, de 14 años de edad, la primera fue ultimada con un impacto de bala en la cabeza y la menor con dos impactos de bala en el rostro.

El presunto feminicida, Vicente “N”, era esposo de Rosa Valeria y el crimen fue de carácter pasional. El supuesto criminal fue detenido en Villahermosa, Tabasco, y será trasladado a Chiapas en las próximas horas para enfrentar a la justicia.

“Presumiblemente hubo escena de celos y discusión, lo que motivó que la privara de la vida a ella y a la hermana menor que, al ser evidente que lo iba a denunciar, también la privó de la vida”, señaló el funcionario.

Descartan que presunto feminicida sea parte de la delincuencia organizada

Las autoridades ubicaron la unidad que presuntamente se utilizó el día del feminicidio y, tras realizar varios cateos, se encontró un arma de calibre 9 milímetros y varias armas largas y cortas que fueron aseguradas.

Llaven descartó que hayan sido levantadas o secuestradas, ya que conocían al feminicida, quien las invitó a subir a su vehículo y posteriormente las privó de la vida. El lugar de los hechos está cercano al domicilio del feminicida y se trata de un camino de terracería.

Además, puntualizó que este caso no quedará impune y, a pesar de ser un municipio con usos y costumbres, no habrá delito sin ser castigado. A la fecha, no hay pruebas de que el feminicida tenga vínculos con grupos del crimen organizado.