Rinden homenaje al Papa Francisco desde la Basílica de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe, "uno de los lugares preferidos del Papa Francisco", reunió a cientos de feligreses que expresaron su pesar por la muerte del sumo pontífice.

En una misa oficiada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, los presentes mostraron su devoción con pancartas, aplausos y hasta lágrimas.

En su mensaje, el Arzobispo Primado de México recordó que en las dos ocasiones en las que el Papa Francisco visitó México, la Basílica de Guadalupe se convirtió en una parada obligatoria e incluso el propio argentino le confesó que era uno de sus lugares preferidos, por lo que celebró que tanta gente haya acudido a recordarlo y despedirlo al recinto guadalupano.

Desde el atrio, donde se colocó una imagen del sumo pontífice, explicó que la primera ocasión en la que el Papa Francisco visitó el país fue como sacerdote y llegó a México únicamente para conocer la Basílica de Guadalupe.

Mientras tanto, en el segundo viaje acudió a una reunión de provinciales y aprovechó también para dar una vuelta por el santuario.

"No me di cuenta del tiempo que pasaba hasta que fueron por mí y me dijeron que la multitud estaba esperando", recordó el presbítero de su plática con el Papa.