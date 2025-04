Captan fotografías de un presunto OVNI con una cámara semiprofesional en Chiapas

En redes sociales se viralizó la fotografía de un presunto Objeto Volador No Identificado (Ovni) en Chiapas, la cual llamó la atención de miles de internautas por la claridad de la imagen, que presuntamente habría sido tomada con una cámara semiprofesional.

De acuerdo con la declaración que dio Sammy Robles a la página de investigación alienígena Ufología Real, los hechos ocurrieron en el cerro de Bochil, en el estado de Chiapas, mientras el autor de la imagen realizaba una sesión de fotos que se estaba realizando en una Unidad Deportiva cercana al lugar.

"Que tal #ufo5537 (Instagram) tengo una fotografía en HD tomada por una cámara semiprofesional...

La misma fue realizada con tranquilidad y pueden verse los detalles del objeto, el objeto fue visto en Chiapas, México y muchos habitantes de la ciudad dan fe del suceso...

Realmente no se cree cuando la enseño (foto), quizá piensen que es un montaje pero les juro que yo no sé usar Photoshop"..

Sammy también menciona: "El suceso aconteció durante una sesión de fotos que se estaba realizando en una Unidad Deportiva...

La idea nunca fue tomarle fotos al cielo, sin embargo la modelo me dijo que pensó que era algo como avión pero no se movía, estaba grande esa cosa...

No alcance a ver los detalles pero si pude tomar una foto muy clara y de forma tranquila...

Nos sentimos muy desconcertados y nos dió un poco de miedo así que decidimos no hacer caso y seguir con la sesión, luego de la misma, esa cosa ya había desaparecido...

Los hechos acontecieron en un cerro de Bochil, Chiapas...(Agosto 29, 2023).

No sé usar Photoshop y sinceramente por falta de tiempo no he sacado esa imagen a la luz, ustedes son los primeros"