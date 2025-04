Campaña antiinmigrantes de Trump llega a televisión mexicana: “no son bienvenidos”

La campaña publicitaria antinmigrante impulsada por el gobierno de Estados Unidos, liderada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó a México para su transmisión en televisión abierta durante programas de alta audiencia, como partidos de la Liga MX.

El comercial, que incluye un mensaje contra la migración indocumentada, ha fue calificado como una provocación política por diversos sectores. El spot, de entre 15 y 25 segundos, muestra a Noem agradeciendo al presidente Donald Trump por “asegurar la frontera y poner a Estados Unidos primero”.

Con imágenes de personas detenidas por autoridades migratorias, el mensaje advierte: “Si estás pensando en ingresar a América ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te cazaremos”.

Una versión extendida de un minuto circula en internet, apareciendo como publicidad en plataformas como YouTube.

Los rumores son ciertos



Los spots de Kristi Noem en televisión nacional son ciertos uD83DuDE27 pic.twitter.com/4COnw1SJRy — José Gpe. Ríos (@Guadarios) April 20, 2025

El comercial se emitió en horarios estelares este sábado 19 de abril, incluyendo las transmisiones de partidos como América vs. Mazatlán y Toluca vs. Cruz Azul, así como en canales de cable. En el video Noem enfatiza: “Si estás en Estados Unidos ilegalmente, debes irte ahora. Si no lo haces, serás deportado y no podrás regresar”.

La campaña forma parte de una iniciativa anunciada por Noem el 17 de febrero, cuando reveló que el gobierno estadounidense invertiría millones de dólares en una estrategia publicitaria a nivel nacional e internacional para disuadir la migración indocumentada.

“Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes indocumentados criminales para que no vengan a Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados”, declaró entonces.

El presidente Trump defiende esta política, calificando a los migrantes como “criminales y violadores”. Su administración ha deportado a cientos de personas, incluyendo venezolanos enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Un caso notable es el de Kilmar Ábrego, un migrante salvadoreño deportado pese a tener protección legal luego de que fue vinculado a pandillas sin pruebas, lo que ha generado tensiones con los tribunales estadounidenses, que exigen su retorno, aunque Trump se opone.

Acabo de ver un comercial del gobierno de Trump donde amenaza a los migrantes con deportaciones, ¿es legal transmitir propaganda política extranjera en televisión abierta? — Sebastián Sánchez uD83DuDC32 (@SebastianPS19) April 20, 2025

La controversia se intensifica tras la reunión de Noem con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en marzo. Noem elogió los esfuerzos de México en migración y narcotráfico, pero también entregó una “lista de acciones” que Trump espera del gobierno mexicano, lo que algunos interpretan como presión política.