"Adiós, amigo Rafael", despiden a chofer de combi que fue asesinado tras discutir con automovilista

La tarde del jueves 18 de abril, un transportista fue asesinado luego de que se vio involucrado en un choque con otro automovilista en San Bernardino, en el municipio de Texcoco, Estado de México. Luego de la noticia, varios de sus compañeros de transporte público lo dieron el último adiós.

"Adiós, amigo Rafael", "te vamos a extrañar, Rafa", "no te tocaba" fueron algunos de los mensajes que los conductores de las camionetas de transporte público le dejaron al operador, quien murió tras discutir con otro automovilista. Previo a ser asesinado, Rafael envió un audio a sus compañeros.

"Un p... que estoy aquí en San Berna subiendo pasaje, me jalo y lo veo que está parado esperando el paso, entonces hago el brazo hacia atrás para dar el cambio y el g... se me avienta a la de sin susto, yo voy despacito y él se avienta la de sin susto y aunque me amarré, sí le alcancé a dar un llegue y todavía el p... dice que si no me fijo, el i... es él el que está haciendo corte de circulación, es el que se está aventando, entonces a ver ahorita qué procede", decía el audio que el chofer mandó a sus compañeros de ruta.