"Yo jamás he pensado en suicidarme", este fue el último video del Coyote Consentido

El youtuber Yudiel Flores Tovar, alias "El Coyote Consentido", acusado de producción de pornografía infantil y violación equiparada contra un menor, fue asesinado en una celda en el penal de El Amate donde cumplía su sentencia, en Chiapas. Sin embargo, el sujeto grabó un último video desde la cárcel.

En la grabación, "El Coyote Consentido dice: "Hola, qué tal amigos, mi nombre es Yudiel Flores Tovar, 'El Coyote Consentido', hoy es 8 de diciembre de 2024. Me encuentro en el interior del Amate con un teléfono que manejo desde hace más de dos años. Comentarles que yo jamás, jamás he pensado en suicidarme, si se dice que yo me suicidé, si se dice que yo tuve una riña con alguien, soy una persona pacífica, nunca he tenido problemas".