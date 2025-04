Una fiesta, un amigo y un presunto secuestro: las claves en la muerte del taekwondoín Luis Gerardo Hernández

Tras confirmarse la muerte del taekwondoín mexicano Luis Gerardo Hernández Rojas, las autoridades capitalinas anunciaron que se inició una carpeta de investigación para esclarecer qué fue lo que sucedió con atleta, quien fue hallado sin vida tras permanecer varios días en calidad de desaparecido.

De acuerdo con los primeros reportes, Hernández Rojas fue visto por última vez con vida el pasado 30 de marzo, cuando anunció que acudiría a una fiesta junto con un amigo en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Sin embargo, el deportista jamás regreso a su domicilio, lo que llevó a sus padres a denunciar su desaparición.

Luego de varios días de búsqueda las autoridades encontraron un cuerpo humano cerca del lugar donde el taekwondoín fue visto por última vez con vida. Ahora, el pasado 16 de abril, las autoridades capitalinas confirmaron que los restos hallados sí corresponden a los de Luis Gerardo Hernández Rojas, por lo que anunciaron que se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer las causas que derivaron en la muerte del atleta.

Un intento de secuestro, una de las claves en el caso

Fue reportado como desaparecido. Foto: Comisión de Búsqueda de personas.

Según primeros reportes, Luis Gerardo pudo haber sido víctima de un intento de secuestro antes de ser asesinado. No obstante, las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación y el caso continúa sin ser cerrado. Actualmente aún no hay personas detenidas en relación con estos hechos violentos, se espera que las autoridades brinden mayor información en el transcurso de los próximos días.

De acuerdo con las personas que lo conocían Luis Gerardo era miembro de la Asociación Mexicana Moo Duk Kwan, donde se convirtió en una figura muy querida y respetad. Tras su muerte, entrenadores, compañeros, amigos y diversas organizaciones vinculadas al deporte han manifestado su pesar y han exhortado a las autoridades a que el caso se investigue y no quede impune.

Amigos de Luis Gerardo alzan la voz

Solía practicar taekwondo. Foto: freepik.

Cabe mencionar que, según sus familiares, Luis Gerardo Hernández solía practicar taekwondo en la Asociación Mexicana Moo Duk Kwan, tenía afición al crossfit y la natación. Además, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, aunque no tuvo competencias de alto nivel, era apasionado por el deporte que practicaba.

“Luis no era solo un deportista, era un joven con sueños, con valores y con una comunidad que lo quería. No podemos permitir que esto quede impune”, sentenció una de las amigas del joven al ser entrevistada para medios locales. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ha iniciado una investigación formal.