TEPJF va por ratificar multa de 17.4 mdp al PAN por encuestas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila ratificar una multa de 17.4 millones de pesos al Partido Acción Nacional (PAN) por omitir reportar gastos para la realización de encuestas en las elecciones estatales de 2022.

A través de un proyecto realizado por el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, se propone ratificar una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que multó con un total de 17 millones 482 mil 197.60 pesos al PAN por la elaboración de encuestas electorales para medir a sus candidatos en las elecciones de 2022 en los estados de Durango y Oaxaca.

El fondo del asunto es que Acción Nacional pagó sus encuestas con recursos ordinarios, cuando debió hacerlo con recursos de las campañas electorales de 2022. De ahí la omisión de reportar los costos de las encuestas de manera adecuada.

Ante esto, el PAN presentó un recurso de apelación ante el TEPJF en el que indica que sus encuestas las realizó de manera privada y sus resultados no fueron públicos, por lo que justificó que el pago por esas encuestas salió de los recursos ordinarios del partido, y no los recursos de la campaña.

Sin embargo, en el proyecto, el magistrado Felipe de la Mata precisa que, aunque las encuestas no se hicieron del conocimiento de la ciudadanía, los cuestionarios sí contenían propuestas directas de las entonces candidaturas a cargos de elección popular, relacionados a temas como la salud, y su vinculación directa con la plataforma electoral soportada por el PAN en los procesos electorales locales 2021-2022. “De lo anterior se advierte que el recurrente (el PAN) parte de una premisa equivocada al afirmar que los gastos destinados a los ejercicios demoscópicos sobre candidatos y temas de campaña, deben considerarse de naturaleza ordinaria porque no se dieron a conocer”, precisa el proyecto. El magistrado de la Mata, en una de sus conclusiones, indica que la sanción no resulta desproporcionada en relación con la conducta sancionada, por lo que se propone confirmar la multa de 17.4 millones de pesos al PAN, los cuales terminarán de pagarse mes con mes, ya que se le hará una reducción del 25 por ciento de la ministración mensual del partido albiazul, hasta alcanzar el monto de la sanción.