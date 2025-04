Mujer ataca a una veterinaria tras la muerte de su perrita en clínica de Durango VIDEO

Tras la muerte de su querido perrito, una dueña perdió el control y atacó a la veterinaria, la presunta responsable del fallecimiento de su amigo canino en una clínica de Durango. El repentino ataque fue captado por cámaras de seguridad del establecimiento, donde la doctora recibió agresiones y fue jalada del cabello tras dar a conocer que su paciente, un perrito de raza pug, perdió la vida por un grave problema respiratorio.

De acuerdo con la información de las cámaras de seguridad, el incidente ocurrió el pasado 17 de abril a las 13:09 horas, cuando la mujer decidió tomar justicia por su propia mano y jaloneó en repetidas ocasiones del cabello a la veterinaria, quien segundos antes se encontraba atendiendo al perrito intubado, quien en ese momento ya no contaba con signos vitales.

Tras las agresiones, un segundo empleado, identificado como Emmanuel, intentó detenerla y le preguntó qué le sucedía. Ante las insistencias de la dueña para agreder a la especialista de la salud, su compañero solicitó a gritos el auxilio de un policía. Sin embargo, segundos después la mujer se tranquilizó.

Tras la difusión del video, una mujer identificada como Itzel AP aseguró ser la responsable de la agresiones al argumentar que la veterinaria cometió una serie de negligencias médicas, lo que habría terminado con la vida de su mascota. Con base a sus declaraciones, el canino fue ingresado en un estado de salud estable y minutos después, la veterinaria determinó que necesitaba ser intubado en la cámara de oxigenoterapia.

"Soy la afectada y respondo por los hechos por que la doctora no dice que la metió a la intubadora de oxigenoterapia, la quería tener ahí 2 horas y media, a los 15 minutos me habla y me dice que está grave", publicó Itzel en redes sociales.