IMSS e ISSSTE: ¿Por qué los pensionados no cobrarán utilidades en mayo?

Una de las dudas más recurrentes entre los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es la de saber cuál es el motivo por el que no reciben el pago de utilidades durante el mes de mayo, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber en torno a este tema.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, el reparto de utilidades es que es un derecho establecido en la constitución que tiene toda la población trabajadora que proporciona un trabajo subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por su patrón siempre y cuando estás se generen.

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE ya no pueden recibir utilidades. Foto: Pixabay

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las utilidades deben entregarse a todos los trabajadores de una empresa con la excepción de directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas y se precisa que, la única condición que existe para recibir utilidades, además de que la empresa haya generado ganancias, es que el trabajador o trabajadora haya laborado un mínimo de 60 días.

Una vez aclarado lo anterior, se puede confirmar que ningún pensionado o jubilado del IMSS o del ISSSTE tiene derecho a recibir utilidades pues al momento de causar baja de la empresa pierden dicho derecho, así como la empresa ya no tiene la obligación de otorgar este dinero al trabajador pues este ya no labora para ella, por lo que ya no colabora para generar las ganancias que se repartirán entre los trabajadores.

El pago de las utilidades solo es aplicable para trabajadores activos. Foto: Cuartoscuro

Estas son las prestaciones a las que sí tienen derecho los pensionados del IMSS y del ISSSTE

Tras haberse jubilado o pensionado, los afiliados de ambas instituciones de seguridad social siguen conservando su derecho a obtener una vez al año el pago de aguinaldo, en el caso de los pensionados del IMSS, el pago de aguinaldo se realiza en el mes de noviembre y se realiza en una sola exhibición, por su parte, el ISSSTE lo entrega en dos partes, la primera de ellas durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda la entrega en los primeros días de enero.

Cabe mencionar que los pensionados y jubilados también tienen derecho a solicitar préstamos ante la institución a la que estén afiliados, así como descuentos en diferentes establecimientos, por lo que se recomienda visitar el portal de ambas instituciones para conocer a de forma más detallada qué otros beneficios tienes como pensionado.

Para finalizar, se recuerda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizará el pago de las pensiones correspondientes a mayo a partir del próximo martes 29 de abril, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hará lo propio, pero hasta el viernes 2 de mayo.