Sheinbaum advierte que no se reanudarán relaciones diplomáticas con Ecuador tras asalto a embajada

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo advirtió que México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que Daniel Noboa ganó la elección en la segunda vuelta en un triunfo “dudoso”. En la conferencia de prensa matutina, dijo que incluso la otra candidata presidencial en Ecuador, Luisa González, acusó que hizo fraude y la OEA dijo que no fue justa la contienda.

Apuntó que el presiente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoció el triunfo de Noboa. A pregunta expresa, retomó una publicación de la OEA tras su misión en Ecuador en donde se señaló que “no fue justa la contienda”; no solicitó licencia al cargo lo que impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del estado, eso lo hice la OEA”.

La presidenta Sheinbaum Pardo acusó que Noboa fue el responsable del asalto a la embajada de México en Quito.

“Las relaciones no van a reanudarse, no se van a reanudar porque él es el responsable de la invasión a la embajada. No se van a reanudar las relaciones y además pues además fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA ya ni siquiera es otro organismo internacional y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude”, afirmó.