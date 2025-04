Por soberbio otros presos no lo querían, revela abogada de víctimas de Miguel, feminicida de Iztacalco

Miguel “N”, conocido como el feminicida de Iztacalco, murió por un posible paro cardiorrespiratorio al interior del Reclusorio Oriente el pasado domingo 13 de abril.

Erendali Trujillo, la abogada de sus últimas víctimas, reveló algunos registros de la instancia de Miguel de casi un año en dicha prisión.

Según los documentos expuestos en El País, sus compañeros de prisión se quejaban de que el presunto feminicida serial era soberbio, pero no había llegado a pelearse con nadie ni tampoco había intentado suicidarse.

En su aislamiento le gustaba mucho leer y quería hacerse famoso, según el perfil psicológico que le hicieron unos peritos el año pasado. Ni su hermana ni su madre lo visitaban. Asimismo, en sus últimos días recluso, consiguió llamar por teléfono a familiares de sus víctimas para decirles que no se arrepentía de nada.

Miguel, feminicida de Iztacalco. Foto: El heraldo de México

Se desconoce si Miguel gozaba de una celda propia o tenía que compartir con algún compañero, pero sí sabe de sus visitas al penal que al resto de internos no les caía bien.

No tenía contacto con la población común de internos, sin embargo, Erendali Trujillo buscaba conseguir que a Miguel se le trasladara a un reclusorio federal y, preferiblemente, de máxima seguridad.

“Es difícil controlar a un interno como Miguel, que no quiera suicidarse, que no quiera agredir a otro compañero. Necesitaba cámaras, salir cuando no hubiera más internos. En los penales de máxima seguridad está más restringido quién ingresa y las llamadas. Eso fue lo que les falló aquí”, destacó.

Detención de Miguel N

Miguel N, detenido por feminicidio. Foto: Fiscalía de CDMX

Miguel “N” fue detenido el pasado 17 de abril del 2024 en la colonia La Cruz de la alcaldía de Iztacalco luego de que sus vecinos dieran aviso a la policía de los gritos de una joven a la que mató y abusó sexualmente, y de la madre, a quien apuñaló en repetidas ocasiones por intentar defender a su hija, sin lograr arrebatarle la vida.

Era químico laboratorista de profesión. Cuando las autoridades indagaron en su departamento, hallaron restos humanos y pertenencias como identificaciones de mujeres con reporte de desaparición.