Ofrece Monterrey arte y cultura en sus tres museos en esta temporada vacacional

Para la presente temporada de vacaciones, el Gobierno de Monterrey cuenta con una oferta cultural disponible todos los días en los tres museos municipales: el Metropolitano, el Pabellón Cultural y el de la Batalla de Monterrey.

Estarán abiertos al público en horario de 10:00 a 17:00 horas con entrada gratuita para cualquiera de los asistentes, ya sean turistas o habitantes de la entidad.

La administración que encabeza el alcalde Adrián de la Garza se preocupa por acercar la cultura a toda la comunidad, por lo que en esta temporada las exposiciones estarán disponibles para todo público.

Estas atracciones están listas para la gente de la entidad. FOTO: Maps

Habrá una amplia oferta cultural en Nuevo León

En las arcadas del Museo Metropolitano de Monterrey se puede observar la muestra “Monos” del escultor Daniel Serna, y al interior se cuenta con la obra titulada “Me quiere, no me quiere, me quiero” de Rosy Saldaña.

El Museo de la Batalla de Monterrey cuenta con la exposición permanente que narra día a día el enfrentamiento armado entre los regiomontanos y los estadounidenses en un intento de conquista en 1846.

El Pabellón Cultural expone “Pinceladas con el Alma”, de la artista plástica Natalia Flores, con la que busca transmitir el mensaje de que el arte y la cultura pueden ser medios para fomentar el respeto y la inclusión de personas que viven con el espectro autista.