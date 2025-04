Nora Arias denuncia intento de despojo del PRD en CDMX

La diputada Nora Arias Contreras, presidenta legítima del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, denunció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pretende entregar el control del partido a un grupo de “vividores y oportunistas”.

Arias Contreras, también coordinadora del PRD en el Congreso capitalino, advirtió que no permitirá que arribistas y violentadores se apoderen del partido. “Esto no es otra cosa más que un robo y un asalto a la militancia por quienes no metieron ni un voto al PRD en el pasado proceso”, declaró.

La legisladora criticó a quienes desdeñaron al PRD, renunciando públicamente y ahora buscan apropiarse del partido. “Huyeron cobardemente del PRD en la Ciudad, creyendo que no sobreviviría. Ahora quieren venir a robarse lo que no trabajaron”, afirmó.

La presidenta del partido en CDMX criticó a quienes repudian al PRD y ahora se apropian. Foto: X @AriasNora

Arias Contreras aseguró que la militancia del Sol Azteca está lista para luchar por lo que les pertenece y anunció que se emprenderán las acciones jurídicas conducentes para defender los derechos de los militantes. “Hacemos responsables de lo que le pudiera pasar a nuestros compañeros dirigentes, consejeros y militantes, a los diputados Ricardo Monreal Ávila, Pedro Haces Barba y Víctor Hugo Lobo Román, así como a quien perdió el registro nacional, Jesús Zambrano Grijalva”, advirtió.

La diputada recordó que el PRD en la Ciudad de México está conformado por militantes comprometidos que promovieron el voto el 2 de junio de 2024, logrando conservar el registro como partido local.

“Seguiremos adelante y realizaremos todas las acciones jurídicas conducentes y no descansaremos hasta que se le reconozcan esos derechos para todos y cada uno de nuestros militantes”, concluyó.

TJM