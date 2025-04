La PRODECON trabajará los días santos para brindar apoyo a los contribuyentes en su declaración anual

El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en la entidad, Sergio Cázarez, en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic, manifestó que el estatus de las declaraciones que se han presentado en lo que va del mes de abril no ha sido tan grande como en otros años, por lo que se reitera la invitación a los contribuyentes a cumplir con su declaración anual:

"Recordemos que el SAT ya tiene la información básicamente en los sistemas, en los robots y tiene cuadrado ya toda la información, sabe cuánto ganamos cada uno de nosotros, cuanto gastamos, cuanto tenemos y en su caso, cuánto es lo que debemos pagar de impuestos o si tenemos saldo a favor, recordemos que es una obligación presentar nuestra declaración y el pago de impuestos", señaló el delegado de PRODECON en Nayarit.

Shío López y el delegado de la PRODECON, Sergio Cázarez. Foto: Chary Cambero

Cázarez puntualizó que después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, los contribuyentes solo tendrán 29 y 30 de abril para presentar su declaración, exhortando a las personas que aún no han realizado este proceso y que se quedarán en la ciudad se den un momento para acudir a la PRODECON que estará laborando normalmente todos los días, incluyendo el jueves y viernes santo de 9:00 A.M. a 6:00 P.M. y los sábados de 9:00 A.M. a 3:00 P.M., incluyendo el sábado de gloria.

“Vamos a estar esperándolos, espero que con esta invitación aquí en Heraldo Radio Tepic, la gente que nos esté escuchando se apunte para visitarnos, estamos sobre Peatonal Amado Nervo Poniente, #18, interior 5, Colonia Centro, vamos a tener una combinación de servicio, quien guste puede agendar cita en la página oficial de la PRODECON, con esto tienen el día y la hora asegurada de la asesoría para ser atendido con su número de folio, pero también estaremos atendiendo sin cita, ahí podrán ir pasando dependiendo de la afluencia de la gente”, informó el delegado.

No habrá prórroga para presentar la declaración de impuestos

Sergio Cázarez, a pregunta expresa de Shío López, informó que en los últimos años no se ha dado prórroga para poder presentar estas declaraciones y que no le toca a la PRODECON decidir este asunto, eso le tocaría al SAT, pero conforme a lo ocurrido los últimos 7 años no se ha extendido la fecha de la presentación de declaraciones, por lo que es importante que los contribuyentes no esperen a los últimos 3 días para hacer este trámite.

El trámite si se realiza a tiempo es muy rápido y sencillo. Foto: Archivo

Qué se necesita para presentar la declaración anual 2024

Los contribuyentes se pueden acercar a la PRODECON lo antes posible para hacer su declaración presentando su firma electrónica y contraseña, que es esa clave de 8 dígitos expedida por el SAT.

Sergio Cázares recuerda también a las personas que la firma electrónica del SAT tienen una vigencia de 4 años y que en caso de no tenerla actualizada, deberán realizar el proceso pertinente para generar una nueva firma electrónica, que es responsabilidad del contribuyente, en PRODECON también pueden brindar asesoría para saber cuánto tiempo le queda a las firmas electrónicas.