Madres Buscadoras exigen la renuncia de Rosario Piedra a la presidencia de la CNDH

Colectivos de búsquedas, entre ellos la activista Ceci Flores y Jóvenes Buscadores de Sonora, exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su falta de sensibilidad.

Las y los familiares de las personas desaparecidas reclamaron la ausencia de la titular de la CNDH en las mesas de diálogo que se realizaron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante los encuentros de Segob y los colectivos de búsqueda, la petición de renuncia de Rosario Piedra fue una demanda constante.

“Solamente pedimos la renuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que pues se ve en el momento que no vino a la reunión que no le interesa el tema de las víctimas, es un tema tan delicado, tan sensible de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los huérfanos, y no le interesa, entonces para qué la queremos”, explicó Ceci Flores.