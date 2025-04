Testigo narra cómo la grúa les cayó encima a Berenice y Miguel en Festival Ceremonia: "ya no seguían con vida"

Con el paso de los días han surgido nuevos testimonios sobre la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotógrafos que perdieron la vida durante el Festival AXE Ceremonia 2025, el cual se realizó el pasado sábado 5 de abril en las inmediaciones del Parque Bicentenario.

Los jóvenes fallecidos, quienes eran estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habían acudido al evento musical como parte de su trabajo como fotógrafos, pues ambos estaban laborando para el medio independiente Mr. Indie al momento del accidente que les costó la vida.

De acuerdo con las autoridades, los fotógrafos murieron luego de que les cayó encima una estructura de metal. Aunque las causas del accidente se desconocen, las estimaciones sugieren que la estructura colapsó como consecuencia de los fuertes vientos que se registraron durante la tarde del pasado sábado. Pese a que Berenice y Miguel recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladados a un hospital, nuevos testimonios sugieren que ambos murieron de forma inmediata.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Berenice y Miguel?

Testigos afirman que los jóvenes murieron en el festival. Foto: IG / Miguel Hernández y Berenice Giles

Y es que, según un comunicado compartido por el IMSS - Bienestar, Berenice y Miguel llegaron al hospital sin signos vitales. No obstante, los fotógrafos salieron del parque a bordo de ambulancias. Actualmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga si los jóvenes murieron en la ambulancia, de camino al hospital, o si perdieron la vida dentro del Parque Bicentenario.

En entrevista con medios de comunicación, uno de los testigos, quien dijo haber ayudado a levantar la estructura que cayó encima de los fotógrafos, señaló que ambos jóvenes ya estaban muertos para cuando él y otras personas les pudieron quitar de encima la estructura metálica: "ellos pasaron enfrente de nosotros cuando escuchamos el golpe, entonces (escuchó que gritaron) 'los aplastó la grúa'. Yo volteé y salí corriendo a ver (...) entre varias personas que estábamos ahí todos decíamos 'muévanla' (la estructura). Al momento de levantarla (la estructura) se me revolvió el estómago", dijo el testigo.

Testigos afirman que murieron al instante

Las investigaciones continúan. Foto: cuartoscuro.

Agregó que, para cuando llegaron los paramédicos, los fotógrafos ya no tenían signos vitales: "empezaron a tocarles el cuello, buscando pulso, pero, era evidente que ya no seguían con vida. Fue muy fuerte el golpe, ya no se veía que respiraran para nada. Llegaron las ambulancias y empezaron a tapar todo para que ya nadie viera y no tomaran fotos", sentenció el testigo.

Por ahora, aún se desconoce si Berenice y Miguel murieron dentro del Parque Bicentenario, o si perdieron la vida de camino al nosocomio. Serán las autoridades del la Fiscalía capitalina quienes deberán responder a estas preguntas con base en sus investigaciones. Sin embargo, cada vez son más los testimonios que indican que los jóvenes habrían fallecido de forma inmediata tras el impacto que recibieron.