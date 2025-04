Taqueros golpean brutalmente a jóvenes por negarse a pagar cuenta alterada en Tenango del Valle | VIDEO

Una nueva denuncia ciudadana salió a la luz a través de redes sociales, donde una persona pide apoyo para compartir un video que expone una agresión ocurrida en la taquería conocida como “El Cuais”, ubicada en la calle Jajalpa, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. El testimonio señala que no es la primera vez que los empleados de este lugar actúan de forma violenta ante desacuerdos con los clientes.

Según relata la persona denunciante, todo comenzó por un supuesto malentendido relacionado con tres tacos que, aparentemente, no habían sido pagados, y en lugar de dialogar, los empleados del lugar reaccionaron de manera agresiva, escalando la discusión a una agresión física contra los jóvenes. "Espero que puedan crear conciencia de que es mejor dialogar y no dejarnos llevar por nuestros instintos para pelear por 3 tacos que supuestamente no pagaron", comentó la denunciante en su publicación.

Además, la persona denunciante menciona que esta no sería una situación aislada, ya que asegura que hay muchos clientes que han señalado ;haber sido víctimas de cuentas alteradas o cobros excesivos por parte del personal de este establecimiento. Algunos incluso afirman que se han sentido obligados a pagar más de lo consumido por miedo o presión.

Los empleados de la taquería reaccionaron de manera agresiva, escalando la discusión a una agresión física contra los jóvenes. Créditos: Tomada de video.

Piden a autoridades intervenir para que no se repitan estas agresiones

Finalmente, la denunciante hace un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad estatal para que pongan orden en esta taquería conocida como “El Cuais” para evitar que otros clientes pasen por una experiencia similar. También pide que se comparta el video y que se tome conciencia sobre la importancia de manejar los conflictos de forma pacífica y con respeto.

El video de los taqueros golpean brutalmente a los jóvenes tiene una duración de casi dos minutos y ha sido reproducido más de 94 mil 500 ocasiones en tan solo 12 horas de haber sido publicado en la red social X, además ha generado más de 245 comentarios de la comunidad en línea algunos de ellos muestran su apoyo a los jóvenes ;exigiendo a las autoridades que hagan una revisión a fondo a este establecimiento, otros cuestionan porque sigue la gente acudiendo a comer ahí si saben que alteran las cuentas.