Sheinbaum reprueba vida de lujos de morenistas: "Nosotros tenemos que dar el ejemplo"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los militantes de Morena a retomar sus principios y no exhibir una vida de lujos como viajar en “camionetotas”, tener guaruras y usar ropa de marca.

Dijo que enviará una carta a la dirigencia de Morena para abordar estos temas, luego de ser cuestionada de la promoción adelantada de políticos como la senadora Andrea Chávez.

“Hay una dirección en Morena, y Luisa María Alcalde, es una buena dirigente, y ella junto con las propias instituciones de Morena, tiene que resolver muchas cosas, no tengo porque yo… Yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República.

Detalló que que hay coincidencia con el presidente del consejo del partido, el gobernador Alfonso Durazo, sobre las reglas para todos los que buscan ser candidatos, en especial para gobernador en la elección de 2027. Dijo que otro aspectos es cuidar los tiempos y “reglas para todos”.

La presidenta recalcó que por emanar de un proceso de transformación se debe dar el ejemplo de vivir en la justa medianía, como decía Benito Juárez, y no exhibir una vida de lujos.

“Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, andar en camionetotas”.

“Claro, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras. Cuando estoy en la ciudad uso un carrito, cuando voy en la carretera por Seguridad usamos las otras camionetas que existen, pero esta cosa que la persona que llega conoce cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros”, recalcó.

La presidenta manifestó que si se tiene un puesto en el área de seguridad como secretario o fiscal, o se cuenta con alguna amenaza, se justifica la seguridad.

“Pero si no, qué es eso de no sé cuántos guaruras y ahora ir… bueno, ya no voy a seguir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, y la ropa de marca y no sé qué, no, nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir ‘yo no voté por eso’ porque ahora está más consciente que nunca”, aseguró.