Pasó a la historia choque inflacionario por pandemia; ahora haremos frente a retos por EU, asegura Banxico

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Cejas, afirmó que quedó atrás el episodio inflacionario por la Guerra en Ucrania y la pandemia por la COVID-19, y ahora el país enfrenta los choques severos y los retos por las decisiones macroeconómicas de Estados Unidos.

“Episodio inflacionarios de los choques profundos, generalizados y de larga duración de la pandemia y del inicio de la guerra. En Ucrania pasará a la historia de México como uno al que se le hizo frente cumpliendo cabalmente con nuestro mandato, prioritario de estabilidad de precios”, indicó.

Durante la reunión con preguntas de los senadores, Rodríguez Cejas expuso que la economía mexicana es flexible y tal como se ha observado en el pasado, tiene la capacidad de ajustarse ante choques severos.

Afirmó que según los resultados de las pruebas de estrés que semestralmente lleva a cabo el Banco de México, no se prevé que circunstancias hipotéticas adversas de severidad significativa asociadas con los principales riesgos macro financieros, previstos en la coyuntura actual, pudieran tener en riesgo la solvencia del sistema bancario mexicano en su conjunto durante un horizonte de hasta tres años hacia adelante.

Sin embargo, el Banxico sí prevé que el aumento en los costos de comercio exteriores se asocia a un menor intercambio de bienes y servicios a nivel internacional y por tanto a menores perspectivas de crecimiento para la economía global, por lo que esta desaceleración podría afectar los ingresos de las empresas y su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias.

Banco de México. Foto: Cuartoscuro

“Existe el riesgo de que los aranceles terminen incrementando el riesgo de incumplimiento a nivel doméstico, sin embargo, me gustaría destacar que la magnitud de la exposición actual de la banca sugiere que en principio este riesgo no es de carácter sistémico, por lo que de materializarse no afectaría a la estabilidad financiera en México”, afirmó.

Banco de México trabaja para mantener a la baja la inflación

Otro de los puntos poco favorables para el país es que el consumo se moderó hacia mediados de 2024, mientras que las señales de debilidad en la inversión comenzaron desde finales del 2023 y de igual manera, las exportaciones iniciaron el año pasado con debilidad.

“La información de inicios de 2025, apunta a que en el primer trimestre de este año persiste la debilidad en el panorama económico nacional y se prevé que la economía presente atonía en 2025, en su conjunto, el entorno de incertidumbre y detención comerciales implica importantes riesgos a la baja para la actividad económica”, aseveró.

Sobre la inflación, la gobernadora del Banco de México sostuvo que están trabajando para mantener a la baja y un meta del 3 por ciento.

“La junta de gobierno del Banco de México, comunico a comienzos de este año 2025, que actualmente nos encontramos en una nueva etapa en la que nuestra labor consiste en llevar a la inflación de sus niveles actuales a la meta de 3 por ciento”, dijo.