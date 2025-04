No solo debe haber cambios en el Poder Judicial, también en la procuración de justicia: Rosa Icela Rodríguez

En México no sólo se requieren cambios en el Poder Judicial, también en la procuración de justicia, aseguró la secretaría de gobernación Rosa Icela Rodríguez.En el tercer día de encuentros con los Colectivos de Búsqueda del país, la secretaria Rosa Icela Rodríguez señaló que se debe revisar la actuación de las fiscalías locales en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“Aquí oímos todas las quejas, vamos a contabilizar una por una; cuántos son de investigación, cuántos son de falta de seguimiento a las carpetas de investigación antes de las averiguaciones previas y todo eso. Vamos a ver qué es lo que cada fiscalía está haciendo al respecto y, de eso no estoy autorizada pero lo voy a decir: Hay que ver no solamente la propuesta del cambio en el Poder Judicial, también en la procuración de justicia tiene que haber cambios, tiene que haber modificaciones”, aseguró.

En la reunión, la responsable de la política interna dijo que habrá continuidad y seguimiento a las mesas de trabajo con los colectivos de búsqueda y que no se trata de una revisión por encima, sino de muchas reformas a la Ley que se requieren.

“Efectivamente, hoy no se ha resuelto nada, acá decían: que si la reunión de hoy era para revisar una ley. Por supuesto que no es para revisar una ley una reunión de un día. Por supuesto que los que estamos aquí, me incluyo, no somos abogados, entonces tienen que revisar la ley nosotros y los especialistas que están diariamente sobre eso. No es una revisión solamente por encima, sino que tenemos que ver los términos jurídicos; no se está proponiendo una ley, son muchas reformas que ayuden a empujar la inoperancia de algunas instituciones”, explicó.