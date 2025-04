Joven crea su propio kit forense por si desaparece: “si me pasa algo, quiero que mi familia me encuentre”

En redes sociales se volvió viral una chica que comparte el proceso de creación de su propio kit forense, una herramienta que podría facilitar la labor de búsqueda en caso de desaparición, al momento el video tiene más de 3.4 millones de reproducciones y cuenta con 530 mil reacciones.

La joven cuyo usuario es @la.prota.feminista en TikTok, compartió el video en el se le ve tomándose huellas dactilares de forma casera, con ayuda de un lápiz, papel y cinta adhesiva con un texto que señala “just a girl haciendo su kit forense porque si algo me pasa quiero que mi familia me encuentre”.

“Evidentemente la mayoría de las personas que me siguen son mujeres pero de hecho todos deberíamos hacer un kit forense, ya se demostró que las personas a las que les pasa algo no es porque "andaban en algo", o por salir de noche o por exponerse, a veces solo iban a comprar un horno, iban a una entrevista de trabajo o iban regresando de la escuela, vi la idea de hacer un kit forense en un video de una activista y decidí hacerlo, no esta de mas prevenir, le puede pasar a cualquiera”, colocó en la descripción del video.