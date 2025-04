ISSSTE: ¿qué necesito para tramitar mi credencial de vigencia permanente?

Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ahora podrán tramitar una credencial permanente, con el objetivo de eliminar los procesos de renovaciones periódicas. Este beneficio está destinado para jubilados y pensionados, quienes también podrán recibir una serie de ventajas en sus servicios médicos, así como mayor facilidad al acceso de las prestaciones, sin necesidad de atravesar por complicados procesos.

Actualmente, los derechohabientes del ISSSTE que necesiten renovar su credencial deben acudir a una Subdelegación de Prestación de la Delegación Estatal o Regional del Instituto, o realizar el trámite en línea. Este proceso requiere de tu identificación oficial vigente y el llenado de formularios de tus datos personales. Sin embargo, con la nueva credencial permanente estos procesos deberán realizarse únicamente una vez.

FOTO: ISSSTE

La primera entrega de credenciales de vigencia permanente arrancó el pasado 11 de febrero, con la repartición de 532 credenciales a jubilados y pensionados. Durante la entrega, Martí Batres, director del Instituto, aclaró que estas medidas también contribuirán a evitar el coyotaje y la corrupción dentro del ISSSTE.

Paso a paso para tramitar tu credencial permanente

El ISSSTE compartió en un comunicado los pasos a seguir para que obtengas tu credencial. A través de este mensaje, confirmaron que los derechohabientes también tendrán acceso a descuentos en contribuciones locales y federales:

Visita la Subdelegación de Prestaciones más cercana a tu domicilio

Solicita la credencial permanente

Presenta tu credencial vigente del ISSSTE o INE

Llena los formatos de datos personales y de tu pensión o jubilación

Espera la validación de tu proceso

Disfruta los beneficios

¿Qué documentos necesito?

Las autoridades del ISSSTE advirtieron que los beneficiarios no deben acudir a terceros para realizar estos trámites, con el objetivo de no poner en riesgo sus datos personales. Sin embargo, si aún no conoces los requisitos para tramitar este beneficio, esta información te será de utilidad. Los documentos que te solicitarán son los siguientes:

Credencial del ISSSTE anterior o último talón de pago

Copia y original del INE

Fotografía tamaño infantil (opcional)

Evita ser víctima de fraude

Las autoridades del ISSSTE han advertido anteriormente sobre los individuos que se ofrecen a tramitar procesos a los derechohabientes, por lo que hicieron un llamado para evitar en todo momento estas prácticas, puesto que estas personas pueden aprovecharse de estos datos personales. En este sentido, pidieron que los derechohabientes realicen sus trámites directamente con personal de las Subdelegaciones de Prestaciones, o en la página oficial https://asissste.issste.gob.mx.

También puedes descargar la aplicación oficial del Instituto, APP ASISSTE, para agendar tu cita y realizar trámites en línea. La app está disponible en App Store y Google Play.