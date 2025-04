Claudia Sheinbaum responde a Trump tras amenaza de aranceles: "México ha estado cumpliendo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha respondido por medio de un comunicado en sus redes sociales respecto a lo anunciado por Donald Trump, donde mencionaba un incumplimiento en el Tratado de Agua de 1994.

Asimismo reiteró que los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberán ponerse en contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.

Fue este jueves 10 de abril que el mandatario de Estados Unidos, lanzó una amenaza en la red social “Truth Social”, donde acusó a México de robar este recurso por medio de los agricultores que trabajan en la zona fronteriza. Amenazando con más aranceles si el país no da agua al estado de Texas.

El mismo mandatario estadounidense reclamó que “México le debe a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua, según el tratado de Aguas de 1994”, mientras que la presidenta respondió de manera rápida, dando instrucciones a sus secretarios Juan Ramón de la Fuente y Julio Berdegué.

"Me aseguraré de que México no viole nuestros Tratados y no perjudique a nuestros agricultores texanos. Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, tal vez incluso sanciones, hasta que México cumpla con el Tratado", finalizó Donald Trump