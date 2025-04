Madres de infantes y adolescentes autistas llevarán pliego petitorio al Congreso Local en una Caravana

Este 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, por lo que en Tepic se llevará a cabo la “Caravana por el Autismo”, organizada por madres de familia de personas con este espectro.

En entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic, Victoria Castillón, profesora con maestría en psicoeducación y psicopedagogía, miembro de esta caravana, invitó a la ciudadanía a participar en este evento para visualizar más el autismo:

Victoria Castillón y Shío López en entrevista para Heraldo Radio Tepic. Foto: Chary Cambero

“Mañana es el día donde en el que visualizamos más el autismo, aunque lo vemos los 365 días del año, es el día en el que es la concientización del autismo se hace viral en muchas plataformas, nosotros ,vamos a estar participando en la caravana saliendo de las instalaciones de los Servicios Públicos de Educación de Nayarit (SEPEN), para llegar hasta la avenida Insurgentes y de ahí irnos hasta avenida México, ahí nos vamos a encontrar con otra caravana que sale de Las Banderas y nos vamos juntos hasta Palacio de Gobierno y hasta Congreso del Estado donde presentaremos un pliego petitorio en donde solicitamos a las autoridades educativas del estado que incluyan capacitaciones a docentes para tratar con niños autistas”, informó.

Se espera que más personas se vayan sumando

Serán más de 160 personas las que participarán en la caravana y estarán apoyados por el Turibus de la ciudad, además de los autos de las personas que se van a ir sumando, como familiares y amigos.

Los niños con el espectro necesitan una formación distinta a la tradicional. Foto: Freepik

Las personas que deseen participar en la caravana pero que no puedan estar de manera presencial, se les invita a portar el color azul en su vestimenta o bien un listón azul en la solapa de su ropaVictoria Castillón dijo que hay muchos temas por explorar sobre las neurodivergencias, debido a que hay todavía por parte de la población en general, ciertas confusiones que abarca el espectro autista, cuáles son los grados y cuáles son las características:

“Hay mucho que ignoramos todavía respecto al autismo, se trata de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que el cerebro de esas personas hace que tengan esas conductas, no es que sean berrinchudos o desobedientes, su cerebro los hace tener esas conductas, también son muy directos, hablan sin filtro es una de sus características”, comentó la especialista.

¿Qué pasa cuando un infante no es detectado a tiempo dentro de espectro autista?

La profesora Castillón dijo que en caso de no detectar y no diagnosticar a un menor desde su infancia con espectro autista, se puede llegar a una ansiedad, a que la persona no entienda lo que le sucede y que al crecer, incluso al casarse pueda tener problemas maritales o en el trabajo, porque se les exige algo que no pueden dar.

Puntualizó que existen otros diagnósticos como Asperger o TDAH, que entran dentro del espectro autista o no y que Asperger es un diagnóstico que actualmente ya no se da porque actualmente viene a ser parte del grado 1 del autismo; mientras que el TDAH no está dentro del espectro autista, pero muchas personas con autismo pueden tener también el TDAH