Sheinbaum congrega apoyo de simpatizantes que respaldan soberanía de México

Previo al medio día, las principales calles del centro, como Madero, Allende y avenida Juárez, ya se habían llenado con simpatizantes al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldarla en la asamblea que convocó este domingo en defensa de la soberanía nacional.

A las 10 horas, y con el calor inclemente de la temporada, comitivas de simpatizantes de su partido, provenientes de todas las alcaldías de la ciudad e incluso de otros estados alzaron sus pancartas con leyendas como "No, no me da la gana ser colonia norteamericana, sí me dan ganas de ser una nación libre y soberana".

Así, cientos caminaron hasta llegar a la plancha del Zócalo Capitalino que estaba al máximo de su capacidad, los edificios que rodean Palacio Nacional estaban adornados con imágenes de la presidenta, con mensajes homólogos, a favor de la soberanía del país, y con retórica de “juntos venceremos”. Quienes llegaron desde las siete de la mañana no se despegaron de sus lugares, improvisando pequeñas tiendas de campaña, y con sombrillas para protegerse del sol. La mayoría agotados por el clima y la caminata desde Bellas Artes hasta las afueras de Palacio Nacional permanecieron.

Mucho en sillas plegables e incluso en sentados en el suelo del Zócalo en espera del mensaje de la mandataria. Así fue como sindicatos de maestros, trabajadores de la industria petrolera, afiliados a Morena, y más se reanimaron al escuchar por altavoces que la presidenta había logrado postergar aranceles en contra del país por parte de Estados Unidos.

Asisitieron 350 mil personas

Créditos: Cuartoscuro

La mayoría vitoreó estas declaraciones de la presidenta como un logro, incluso la venta de artículos con la imagen de Sheinbaum fueron la sensación entre los menores que acompañaron a sus padres a la asamblea que bien pudo, por momentos, parecer un festival para el gobierno en turno. Banderas ondeantes, y bríos por el mensaje positivo de la presidenta, hicieron que al unísono el grito de “Claudia, el pueblo está en tu lucha” perdurará tras su mensaje, este mismo con variantes, pues él mismo podía escucharse a nombre de representantes de los bastiones de Morena en la Capital y otros Estados quienes al momento, apoyan las decisiones de la presidenta.

LA