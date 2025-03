El pole como herramienta en la revolución feminista | FOTOGALERÍA

Karina Costilla

Foto: Fanny Equiguas

"El pole en mi vida ha sido un reconectar conmigo desde la parte que me dijeron que las mujeres no podemos sentir y disfrutar, nuestra sensualidad, cada que veo un video mío haciendo una figura, es ir deconstruyendo a la Karina que le dijeron no lo hagas, no puedes, no eres tan fuerte, eso no es para ti, el pole me ayudó a quitarme los prejuicios de los ojos, ver, amar a la mujer que soy y abrazarme cada mañana frente al espejo porque soy poler".