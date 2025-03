Claudia Sheinbaum confía en el fin de la amenaza arancelaria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó su confianza ante la entrada de aranceles recíprocos el próximo 2 de abril del presente año, pues aseguró que con el T-MEC México no tiene aranceles para los productos que llegan al país desde Estados Unidos.

La mandataria federal insistió en que confía que México será libre de aranceles, pues tras la llamada con su homólogo Donald Trump se hizo el reconocimiento de que ambas naciones están colaborando y cooperando en los temas de migración y seguridad.

“Depende del presidente Trump. Nosotros creemos que no, porque allí hubo un reconocimiento de que estamos colaborando y cooperando en el marco de nuestras soberanías en temas diversos, migración, seguridad y muchos otros temas de alcance binacional… Claro que se genera confianza. Pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días. Todos los días. En la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestra soberanía.”, expuso.

A pregunta expresa, la mandataria federal negó que haya alguna negociación en lo “oscurito” con el presidente estadounidense, Donald Trump, e indicó que al tomar la presidencia constitucional, se comprometió a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Entonces, no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos. No. Lo que hubo fue una plática de decir, a ver, a ver, hay resultados en seguridad. Y se hizo todo esto por parte de México”, enfatizó.

edg