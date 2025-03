Sección instructora en San Lázaro recibe peticiones de desafuero de Alejandro Moreno y Cuauhtémoc Blanco

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, recibió este jueves, los expedientes del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de enriquecimiento ilícito y del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, señalado por abuso sexual, y con ellos, iniciarán el análisis para determinar si proceden o no las solicitudes de desafuero en ambos casos.

Tras la sesión de trabajo de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Erick Flores, presidente de dicho órgano legislativo, informó que, a partir de hoy comenzarán con la revisión, para lo cual, cuentan con 60 días.

Precisó que no hay bloqueo de ningún tipo para determinar si proceden, y aseguró que aun cuando el exfutbolista, es parte de las filas de su partido, procederá conforme a derecho, aclarando que no ha recibido ninguna solicitud para que detengan el proceso.

"México no tendrá que pagar aranceles sobre nada incluido con el T-MEC", dice Trump tras llamada con Sheinbaum

“No, yo no he recibido, digamos, instrucción al respecto, estamos haciendo las cosas conforme a derechos y con todos los procesos legales correctos, entonces no hay digamos qué bloquear”, comentó.