Partido Verde y animalistas alistan cierre del Congreso CDMX para exigir prohibición de corridas de toros

Legisladores del Partido Verde y activistas animalistas anunciaron que, el próximo martes 11 de marzo, sitiarán y cerrarán los accesos al Congreso de la Ciudad de México como medida de presión pues es la “fecha límite para votar en pleno la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros en la capital”.

Asimismo, dijo que el jueves 15 de marzo cerrarán el Tribunal del Poder Judicial capitalino para detener la intromisión de este poder en el ámbito legislativo.

“El día martes invitamos a todos los que quieran, vamos a cerrar el Congreso de esta ciudad porque es la fecha límite para poder votar este dictamen, que proveniente de una iniciativa ciudadana, la primera en la historia que está en nuestra Constitución y que no hemos podido darle el turno. No se le ha dado turno porque no lo han querido ciertos diputados y el día jueves estaremos cerrando el tribunal porque si ellos se meten a mi casa que es el Congreso, yo me meto al de ellos hasta que se cumpla”, destacó.

Tras observar un performance en pro del bienestar animal en las escalinatas del órgano legislativo, el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma pidió a las organizaciones sociales “no bajar la guardia”, al contrario dijo que se deben “duplicar” los esfuerzo porque a quienes buscan detener este tema “se les están acabando sus tácticas dilatorias”.

Les prometió realizar lo que este en sus manos para que esto salga a la luz, “porque es importante que la ciudadanía sepa quién está y quién no.

“Es una incongruencia que la mayoría de los diputados de este Congreso se digan animalistas y utilicen el tema pro animal y a la hora de la definición, reculen y no tengan esa fuerza, no sé si es por dirigencias nacionales, gubernamentales, empresariales, no lo sé, pero no es justo que utilicen esta causa y que no se definan”, puntualizó.