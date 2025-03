México revisará tarifas con China; se buscará reducir importaciones de Asia

El gobierno de México revisará las tarifas de importación y exportación con China, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal dijo que se buscará también reducir las importaciones de Asia con la implementación del Plan México.

“Nosotros privilegiamos finalmente el comercio con los países con los que tenemos tratado. Nosotros, recuerden, con China no tenemos tratado comercial y estamos importando muchísimos productos de China (...) nosotros tenemos que revisar las tarifas que tenemos con China, pero además ahí no hay acuerdo comercial en ciertas otras cosas, pues difícilmente en este instante porque ya no se fabrican en México, pero todo en el marco del Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía”, explicó.

Claudio Sheinbaum consideró que el aumento de las importaciones de Asia, como el calzado han generado la violencia en Guanajuato que perdió competitividad en está industria.

FOTO: Antonio Nava

“Lo he dicho, que la industria textil, la industria del zapato, yo pienso que parte de la violencia en Guanajuato, tiene que ver con que pues se vino abajo una parte de la industria que le daba mucha prosperidad a Guanajuato, en general a todo el Bajío, pero particularmente a Guanajuato, porque Querétaro por ejemplo generó otro tipo de inversiones y no tenía pues la industria del textil, como lo tenía Guanajuato que todavía lo tiene y del zapato, entonces mucho de la entrada de productos chinos a México”, indicó.

Imponen impuestos en plataformas chinas

Entre las medidas que el Gobierno de México ha tomado destacan los impuestos del 19 por ciento en productos de plataformas de China como Temu, Shein y Shopee. Este impuesto se implementó desde el pasado 1 de enero, con el fin de evitar la importación y reventa de productos sin el pago de impuestos.

Además, Claudia Sheinbaum aseguró que estas acciones fortalecen la industria textil mexicana, especialmente por el creciente dominio que ha conseguido el mercado de China en compradores mexicanos.

edg